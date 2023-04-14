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Купить недвижимость с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция

9 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Коттедж 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 540,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Вилла 13 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 спален
Неос-Мармарас, Греция
19 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 519,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
Коттедж 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
Таунхаус 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 1 спальняв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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