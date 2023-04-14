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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Неос-Мармарас
Дома
Купить дом с бассейном в Неос-Мармарас, Греция
Дом
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8 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
101 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 101 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
88 м²
-1 Этаж
€ 460,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 88 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
82 м²
-1 Этаж
€ 430,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 82 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
95 м²
-1 Этаж
€ 490,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
100 м²
-1 Этаж
€ 420,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 840,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 200 m2, 3 Уровни, …
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
100 м²
-1 Этаж
€ 420,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат
300 м²
-1 Этаж
€ 850,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, 3 У…
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