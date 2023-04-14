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Купить дом в Неос-Мармарас, Греция

51 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 101 м² -1 Этаж
€ 480,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 101 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 88 м² -1 Этаж
€ 460,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 88 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 82 м² -1 Этаж
€ 430,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 82 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 95 м² -1 Этаж
€ 490,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
1 ванных комнат 101 м²
€ 480,000
Код недвижимости: HPS3741 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 480.000 . Это 101 кв.…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
1 ванных комнат 95 м²
€ 490,000
Код недвижимости: HPS3744 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 490.000 . Это 95 кв. …
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
1 ванных комнат 88 м²
€ 460,000
Код недвижимости: HPS3742 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 460.000 . Это 88 кв. …
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 100 м² -1 Этаж
€ 420,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
Дом 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 840,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 200 m2, 3 Уровни, …
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
1 ванных комнат 82 м²
€ 430,000
Код недвижимости: HPS3743 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 430.000 . Это 82 кв. …
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 100 м² -1 Этаж
€ 420,000
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
Дом 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
4 ванных комнат 200 м²
€ 840,000
Код недвижимости: HPS3724 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 840.000 . Это 200 кв.…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 100 м²
€ 420,000
Код недвижимости: HPS3723 - Дом на продажу в Sithonia Paradeisos для € 420.000 . Это 100 кв.…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 100 м²
€ 420,000
Property Code: HPS3644 - House FOR SALE in Sithonia Paradeisos for €420.000 . This 100 sq. m…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Эти полностью меблированные мезонет расположены в окрестностях города Неос Мармарас, в 500 м…
Дом 9 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 9 спален
Неос-Мармарас, Греция
9 Количество комнат 615 м² -1 Этаж
€ 3,000,000
Каждая вилла построена на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 5 комнат из …
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 185 м² -1 Этаж
€ 399,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 185 m2, 3 У…
Дом 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 850,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, 3 У…
Дом 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 255 м² -1 Этаж
€ 550,000
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 255 m2, 3 Уров…
Дом 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 Количество комнат 145 м² -1 Этаж
€ 1,500,000
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 145 m2, , Необходи…
Дом 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 850,000
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, , В ст…
Коттедж 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
Дом 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
3 ванных комнат 300 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3089 - Дом на продажу в Sithonia Tripotamos для € 650.000 . Это 300 кв.…
Дом 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 145 м²
€ 1,500,000
Код недвижимости: HPS3072 - Дом для продажи в Sithonia Tripotamos за € 1.500.000. Это 145 кв…
Дом 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 255 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS2500 - Дом для продажи в Sithonia Tripotamos для € 550.000. Это 255 кв.…
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 260,000
Дом 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS1181 - Дом на продажу в Sithonia Neos Marmaras для € 950.000 . Это 300 …
Дом 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 185 м²
€ 399,000
Код недвижимости: HPS35 - Дом для продажи в Sithonia Neos Marmaras за € 399.000. Это 185 кв.…
Вилла 9 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Вилла 9 спален
Неос-Мармарас, Греция
6 ванных комнат 615 м²
€ 3,000,000
Property Code: HPS34 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.000.000 . This 615 sq…
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