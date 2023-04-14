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Купить коттедж в Неос-Мармарас, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
Коттедж 6 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 540,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 155,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
Коттедж 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 спальняв Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
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