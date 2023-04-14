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Купить квартиру с видом на море в Неос-Мармарас, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
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