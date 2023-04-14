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Купить квартиру в Неос-Мармарас, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 1 спальняв Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 185,000
Maisonetta, которая состоит из 2 независимых квартир, расположена всего в 50 метрах от знаме…
Квартира 4 комнатыв Неос-Мармарас, Греция
Квартира 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 80 м²
€ 190,000
For sale 2 furnished apartments with total area of 80 m² in Neos Marmaras
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