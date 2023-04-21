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Таунхаусы с видом на горы в Neoi Epivates, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
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