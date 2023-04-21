Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Neoi Epivates

Жильё с видом на горы в Neoi Epivates, Греция

10 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из 2 спал…
Таунхаус 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Realting.com
Перейти