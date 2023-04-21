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Дома с бассейном в Neoi Epivates, Греция

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 480 м² -1 Этаж
€ 1,300,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
Вилла 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
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