Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Neoi Epivates
  7. Дома

Дома в Neoi Epivates, Греция

20 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 480 м² -1 Этаж
€ 1,300,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
Коттедж 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Вилла 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 ванных комнат 480 м²
€ 1,300,000
Код недвижимости: HPS92 - Вилла на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 1.300.000. Это 480…
Вилла 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Таунхаус 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 86 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Коттедж 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 580 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 9 комнат в Neoi Epivates, Греция
Дом 9 комнат
Neoi Epivates, Греция
9 Количество комнат 800 м²
€ 2,100,000
For sale a furnished villa of 800 m² in Perea
Realting.com
Перейти