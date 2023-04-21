Вилла 3 спальни Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция 4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,940,815

Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной кухни,…