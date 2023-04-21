Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Neoi Epivates
  7. Коттеджи

Коттеджи в Neoi Epivates, Греция

Коттедж В архив
Очистить
11 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Коттедж 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 580 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 спален
Neoi Epivates, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Realting.com
Перейти