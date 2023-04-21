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Квартиры с видом на горы в Neoi Epivates, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
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