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Квартиры в Neoi Epivates, Греция

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21 объект найдено
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Район : Неой Эпиватес
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 39 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
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