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Виллы в Neo Rysio, Греция

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17 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 3 спальни
Tagarades, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€ 393,000
Вилла 4 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 520,000
Вилла 10 спален в Tagarades, Греция
Вилла 10 спален
Tagarades, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
€ 2,800,000
Вилла 5 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
Вилла 4 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 850,000
Вилла 6 спален в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 1,065,000
Вилла 12 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 1 комната в Tagarades, Греция
Вилла 1 комната
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Вилла 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Вилла 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 373,000
Вилла 5 спален в Tagarades, Греция
Вилла 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Вилла 8 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Вилла 5 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Вилла 4 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 530,000
Вилла 6 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 6 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 460,000
Вилла 8 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,800,000
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