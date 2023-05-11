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Таунхаусы с видом на горы в Neo Rysio, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Tagarades, Греция
Таунхаус 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 500,000
Realting.com
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