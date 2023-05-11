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Таунхаусы в Neo Rysio, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус 5 спален в Tagarades, Греция
Таунхаус 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 500,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 1 комната в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 299,000
Таунхаус 3 спальни в Tagarades, Греция
Таунхаус 3 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 190,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Таунхаус 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
€ 520,000
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