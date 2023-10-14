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Дома с бассейном в Neo Rysio, Греция

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18 объектов найдено
Коттедж 1 комната с бассейном в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 287 m2, 2 Уровн…
€595,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Этаж -1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€990,000
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Tagarades, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Tagarades, Греция
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 Ур…
€2,80 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 220 m2, 2 Уро…
€520,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Tagarades, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Tagarades, Греция
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€393,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€600,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Tagarades, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€530,000
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,80 млн
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