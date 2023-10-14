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Дома с видом на море в Neo Rysio, Греция
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21 объект найдено
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Neo Rysio, Греция
5
430 м²
-1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€990,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
8
5
600 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
4
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
10
5
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
7
520 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
6
2
250 м²
1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€355,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
7
2
240 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
14
8
900 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
1
1 700 м²
1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
11
6
1 100 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
12
6
540 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
8
2
400 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
4
1
156 м²
1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
4
1
146 м²
1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
4
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
1
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€780,000
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