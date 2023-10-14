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Дома с видом на море в Neo Rysio, Греция

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21 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Этаж -1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€990,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€270,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tagarades, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€220,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€600,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€265,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€355,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Tagarades, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€270,000
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Tagarades, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tagarades, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,40 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€780,000
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