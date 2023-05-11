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Коттеджи с видом на море в Neo Rysio, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 3 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 3 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 7 спален в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Коттедж 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 355,000
Коттедж 5 спален в Tagarades, Греция
Коттедж 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 7 спален в Tagarades, Греция
Коттедж 7 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Коттедж 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Коттедж 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 1 комната в Tagarades, Греция
Коттедж 1 комната
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 780,000
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