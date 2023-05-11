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Квартиры в Neo Rysio, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 210,000
Квартира 1 комната в Neo Rysio, Греция
Квартира 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Квартира 1 комната в Neo Rysio, Греция
Квартира 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 2 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 720,000
Квартира 2 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 2 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 90,000
Квартира 1 спальня в Tagarades, Греция
Квартира 1 спальня
Tagarades, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 96,000
Квартира 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
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