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Жильё в Neo Rysio, Греция

69 объектов найдено
Дом 3 спальни в Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
€ 400,000
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Квартира 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 210,000
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 400,000
Квартира 1 комната в Neo Rysio, Греция
Квартира 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Квартира 1 комната в Neo Rysio, Греция
Квартира 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€ 230,000
Дом 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Дом 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€ 400,000
Дом 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Дом 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
€ 350,000
Вилла 3 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 3 спальни
Tagarades, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€ 393,000
Вилла 4 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 520,000
Вилла 10 спален в Tagarades, Греция
Вилла 10 спален
Tagarades, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
€ 2,800,000
Дом 4 спальни в Tagarades, Греция
Дом 4 спальни
Tagarades, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
€ 595,000
Дом 5 спален в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален
Neo Rysio, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
€ 990,000
Коттедж 4 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Вилла 5 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
Коттедж 5 спален в Neo Rysio, Греция
Коттедж 5 спален
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 380,000
Коттедж 5 спален в Tagarades, Греция
Коттедж 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 270,000
Вилла 4 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 850,000
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 250,000
Коттедж 5 спален в Tagarades, Греция
Коттедж 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 210,000
Таунхаус 5 спален в Tagarades, Греция
Таунхаус 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 2 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 720,000
Коттедж 3 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 3 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 1 комната в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Квартира 2 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 2 спальни
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 90,000
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