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Купить таунхаус в Neo Psychiko, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 198,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …

Параметры недвижимости в Neo Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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