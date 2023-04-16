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Купить квартиру в Neo Psychiko, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается квартира площадью 43 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 162 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…

Параметры недвижимости в Neo Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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