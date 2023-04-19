Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Municipality of Western Samos
  6. Neo Karlovasi
  7. Дома

Купить дом в Neo Karlovasi, Греция

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Neo Karlovasi, Греция
Дом 4 спальни
Neo Karlovasi, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
Realting.com
Перейти