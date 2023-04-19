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Купить недвижимость в Neo Karlovasi, Греция

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Neo Karlovasi, Греция
Дом 4 спальни
Neo Karlovasi, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
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