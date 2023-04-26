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Коттеджи в Неаполис, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Неаполис, Греция
Коттедж 2 спальни
Неаполис, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
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