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Купить таунхаус в Neapoli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 213 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый эт…

Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

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