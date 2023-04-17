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Купить недвижимость с видом на горы в Neapoli Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 12/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…

Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на море
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