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Купить квартиру с видом на море в Neapoli Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 12/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальняв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 68,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…

Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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