ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Neapoli-Sykies
Квартиры
Купить квартиру в Neapoli Municipal Unit, Греция
Квартира
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 74,000
Kokkoras ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 79 m2, 1-й этаж…
Квартира 2 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 64,000
Продается квартира площадью 49 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат
70 м²
€ 108,000
Код недвижимости: HPS3370 - Квартира на продажу в Неаполи Центр € 95.000 . Это 70 кв. Кварт…
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
12/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат
55 м²
€ 79,000
Property Code: HPS3246 - Apartment FOR SALE in Ampelokipoi Eptalofos for €79.000. This 55 sq…
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 68,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 57,000
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты