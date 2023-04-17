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Купить недвижимость в Neapoli Municipal Unit, Греция

16 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 74,000
Kokkoras ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 79 m2, 1-й этаж…
Квартира 2 комнатыв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 64,000
Продается квартира площадью 49 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнатыв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 108,000
Код недвижимости: HPS3370 - Квартира на продажу в Неаполи Центр € 95.000 . Это 70 кв. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 12/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат 55 м²
€ 79,000
Property Code: HPS3246 - Apartment FOR SALE in Ampelokipoi Eptalofos for €79.000. This 55 sq…
Квартира 1 спальняв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальняв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 68,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 57,000
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 213 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый эт…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…

Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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