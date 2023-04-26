Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Неа-Триглия
  7. Виллы

Виллы в Неа-Триглия, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 спален в Flogita, Греция
Вилла 7 спален
Flogita, Греция
6 ванных комнат 400 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
Realting.com
Перейти