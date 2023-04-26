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Таунхаусы в Неа-Триглия, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
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