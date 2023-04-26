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Жильё с видом на море в Неа-Триглия, Греция

8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 161,000
Продаются два коттеджа на п-ове Халкидики. Коттедж площадью 180 кв.м по цене 161.000 евро, а…
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Квартира 2 спальни в Неа-Триглия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 73,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Неа-Триглия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 510,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
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