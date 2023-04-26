Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Неа-Триглия

Жильё с видом на горы в Неа-Триглия, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Plagia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Realting.com
Перейти