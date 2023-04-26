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Дома в Неа-Триглия, Греция

28 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Дом 3 спальни в Flogita, Греция
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 105 м²
€ 150,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 71 м²
€ 125,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 71 м²
€ 135,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 160,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Комплекс мезонет расположен в комплексе …
Коттедж 4 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
Дом 3 спальни в Flogita, Греция
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 205,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Дом 7 спален в Flogita, Греция
Дом 7 спален
Flogita, Греция
7 Количество комнат 400 м² -1 Этаж
€ 550,000
Flogita ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 1 Гостиная 5 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 400 m2, 2 Уровн…
Дом 5 спален в Flogita, Греция
Дом 5 спален
Flogita, Греция
4 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 300,000
The maisonetta is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents …
Дом 5 спален в Неа-Триглия, Греция
Дом 5 спален
Неа-Триглия, Греция
2 ванных комнат 200 м²
€ 265,000
Код недвижимости: HPS3144 - Дом для продажи в Трилья Неа Трилья для € 210.000. Это 200 кв. Д…
Вилла 7 спален в Flogita, Греция
Вилла 7 спален
Flogita, Греция
6 ванных комнат 400 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
Коттедж 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 3 спальни в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью…
Коттедж 3 спальни в Eleochoria, Греция
Коттедж 3 спальни
Eleochoria, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из …
Дом 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат 69 м²
€ 180,000
Дом расположен в деревне Неа Плагия, в 150 метрах от прекрасного песчаного пляжа. Дом постро…
Дом 3 спальни в Flogita, Греция
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 265 м²
€ 170,000
The detached house is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly reside…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Коттедж 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Plagia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 161,000
Продаются два коттеджа на п-ове Халкидики. Коттедж площадью 180 кв.м по цене 161.000 евро, а…
Коттедж 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 155,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 3 спальни
Flogita, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 3 спальни
Flogita, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 510,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальни в Eleochoria, Греция
Коттедж 4 спальни
Eleochoria, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
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