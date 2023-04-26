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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Триглия
Коттеджи
Коттеджи в Неа-Триглия, Греция
Коттедж
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15 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью…
Коттедж 3 спальни
Eleochoria, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 69,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из …
Коттедж 3 спальни
Nea Plagia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 103 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 161,000
Продаются два коттеджа на п-ове Халкидики. Коттедж площадью 180 кв.м по цене 161.000 евро, а…
Коттедж 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальни
Flogita, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни
Flogita, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 510,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальни
Eleochoria, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
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