Коттедж 4 спальни Nea Plagia, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 500,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…