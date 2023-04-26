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Квартиры с видом на море в Неа-Триглия, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни в Неа-Триглия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 73,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Неа-Триглия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
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