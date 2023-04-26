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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Триглия
Квартиры
Квартиры в Неа-Триглия, Греция
Квартира
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21 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 125,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 160,000
Код недвижимости: HPS3767 - Квартира на продажу в Moudania Flogita для € 160.000 . Это 100 к…
Квартира 1 спальня
Flogita, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 120,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Квартира 3 спальни
Nea Plagia, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 115,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Квартира 1 спальня
Flogita, Греция
1 ванных комнат
38 м²
€ 34,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 90,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня
Flogita, Греция
1 ванных комнат
47 м²
€ 80,000
Квартира расположена в конце тихой дачи для отдыха Paralia Dionisiou Beach в ее пристройке п…
Квартира 6 спален
Flogita, Греция
3 ванных комнат
189 м²
€ 320,000
The house is located in the suburbs of a popular Flogita village on the hill 1300 meters fro…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 10 спален
Flogita, Греция
6 ванных комнат
335 м²
€ 600,000
Продается здание с апартаментами, расположенное напротив пляжа в Мури, который является прис…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 130,000
The apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents o…
Квартира 4 спальни
Flogita, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 36,000
Apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents of Th…
Квартира 3 спальни
Flogita, Греция
85 м²
€ 29,000
Апартаменты Halfunderground расположены на популярном летнем курорте Флогита и в основном пр…
Квартира 3 спальни
Flogita, Греция
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 3
€ 155,000
Полностью меблированные апартаменты расположены в конце тихой дачной поселки Paralia Dionisi…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
100 м²
1/3 Этаж
€ 105,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
-1/1 Этаж
€ 60,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на цокольном этаже и …
Квартира 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 73,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Неа-Триглия, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и состоит из
Квартира 2 комнаты
Flogita, Греция
2 Количество комнат
50 м²
1 Этаж
€ 1
For sale a furnished apartment of 50 m² in Mouries
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