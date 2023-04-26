ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Триглия
Жильё в Неа-Триглия, Греция
Очистить
49 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 125,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 150,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
71 м²
€ 125,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
71 м²
€ 135,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 160,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Комплекс мезонет расположен в комплексе …
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 160,000
Код недвижимости: HPS3767 - Квартира на продажу в Moudania Flogita для € 160.000 . Это 100 к…
Коттедж 4 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
Квартира 1 спальня
Flogita, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 120,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Квартира 3 спальни
Nea Plagia, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 115,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 205,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Дом 7 спален
Flogita, Греция
7 Количество комнат
400 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Flogita ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 1 Гостиная 5 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 400 m2, 2 Уровн…
Квартира 1 спальня
Flogita, Греция
1 ванных комнат
38 м²
€ 34,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 90,000
Квартира расположена на популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках…
Дом 5 спален
Flogita, Греция
4 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 300,000
The maisonetta is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents …
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Дом 5 спален
Неа-Триглия, Греция
2 ванных комнат
200 м²
€ 265,000
Код недвижимости: HPS3144 - Дом для продажи в Трилья Неа Трилья для € 210.000. Это 200 кв. Д…
Квартира 1 спальня
Flogita, Греция
1 ванных комнат
47 м²
€ 80,000
Квартира расположена в конце тихой дачи для отдыха Paralia Dionisiou Beach в ее пристройке п…
Вилла 7 спален
Flogita, Греция
6 ванных комнат
400 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 6 спален
Flogita, Греция
3 ванных комнат
189 м²
€ 320,000
The house is located in the suburbs of a popular Flogita village on the hill 1300 meters fro…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Коттедж 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью…
Коттедж 3 спальни
Eleochoria, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 69,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из …
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат
69 м²
€ 180,000
Дом расположен в деревне Неа Плагия, в 150 метрах от прекрасного песчаного пляжа. Дом постро…
Квартира 10 спален
Flogita, Греция
6 ванных комнат
335 м²
€ 600,000
Продается здание с апартаментами, расположенное напротив пляжа в Мури, который является прис…
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
265 м²
€ 170,000
The detached house is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly reside…
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 130,000
The apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents o…
Квартира 4 спальни
Flogita, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 36,000
Apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents of Th…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты