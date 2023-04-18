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Купить таунхаус с видом на море в Nea Peramos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 спаленв Vlychada, Греция
Таунхаус 6 спален
Vlychada, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Vlychada, Греция
Таунхаус 2 спальни
Vlychada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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