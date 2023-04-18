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Купить коттедж в Nea Peramos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната
Vlychada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
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