Купить квартиру в Nea Peramos, Греция

Квартира 3 спальни Nea Peramos, Греция 1 ванных комнат 100 м²

€ 50,000

Nea Peramos FOR SALE Квартира 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (и) 1 WC Раз…