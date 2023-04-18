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Купить недвижимость в Nea Peramos, Греция

5 объектов найдено
Дом 3 спальнив Steno, Греция
Дом 3 спальни
Steno, Греция
2 ванных комнат 110 м²
€ 250,000
Код недвижимости: 1288 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на 2 nd этаже Sal…
Квартира 3 спальнив Nea Peramos, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Peramos, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 50,000
Nea Peramos FOR SALE Квартира 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (и) 1 WC Раз…
Коттедж 1 комнатав Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната
Vlychada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
Таунхаус 6 спаленв Vlychada, Греция
Таунхаус 6 спален
Vlychada, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Vlychada, Греция
Таунхаус 2 спальни
Vlychada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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