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Виллы с видом на море в Неа-Палатия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Оропос, Греция
Вилла 1 комната
Оропос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
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