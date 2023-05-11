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Таунхаусы с видом на горы в Неа-Палатия, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Realting.com
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