Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Неа-Палатия
  7. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Неа-Палатия, Греция

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в Chorafakia, Греция
Дом 2 спальни
Chorafakia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
€ 241,452
Коттедж 4 спальни в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни
Flogita, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 420,000
Коттедж 4 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 315,000
Квартира 2 спальни в demos kassandras, Греция
Квартира 2 спальни
demos kassandras, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 139,113
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 139,771
Квартира 2 спальни в Греция, Греция
Квартира 2 спальни
Греция, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 420,000
Дом 3 спальни в Kardia, Греция
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
€ 692,246
Дом 2 спальни в Афины, Греция
Дом 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 249,592
Вилла 5 спален в Греция, Греция
Вилла 5 спален
Греция, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
€ 950,000
Квартира 3 комнаты в Amygdaleonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Amygdaleonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1
€ 105,000
Коттедж 2 спальни в Siviri, Греция
Коттедж 2 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 150,000
Realting.com
Перейти