Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Неа-Палатия
  7. Студии

Квартиры-студии в Неа-Палатия, Греция

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Студия 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 60,000
Realting.com
Перейти