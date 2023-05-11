Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Неа-Палатия

Жильё с видом на горы в Неа-Палатия, Греция

12 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 136,000
Таунхаус 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 5 спален в Неа Политеа, Греция
Коттедж 5 спален
Неа Политеа, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Коттедж 1 комната в Неа Политеа, Греция
Коттедж 1 комната
Неа Политеа, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Политеа, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Вилла 1 комната в Оропос, Греция
Вилла 1 комната
Оропос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Realting.com
Перейти